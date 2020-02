De oorlogsfilm 1917 is de grote winnaar geworden bij de BAFTA-uitreiking in Londen. Het drama van Sam Mendes (Skyfall, American Beauty) won in totaal zes prijzen, waaronder die voor beste film, beste camerawerk en beste regie.

De film over twee Britse militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog, die zich lijkt te voltrekken in één vloeiende beweging, won tevens de prijs voor bijzonderste Britse productie. Andere kanshebbers in die categorie waren de Elton John-biopic Rocketman en de Netflix-film The Two Popes. 1917 won verder prijzen voor het beste geluid, setontwerp en visuele effecten

De prijs voor beste actrice ging naar Renée Zellweger, voor de biografische film Judy. Joaquin Phoenix werd bekroond voor zijn hoofdrol in Joker. Beide acteurs ontvingen eerder al Golden Globes voor dezelfde rollen.

De prijs voor beste vrouwelijke bijrol ging naar Laura Dern. Voor haar rol als geslepen advocate in het echtscheidingsdrama Marriage Story, won ze eerder al een Golden Globe. Brad Pitt kreeg de BAFTA voor beste mannelijke bijrol, voor Once Upon a Time... In Hollywood. Zijn tegenspeelster Margot Robbie nam de onderscheiding namens hem in ontvangst.

Twee prijzen voor Parasite

De Zuid-Koreaanse thriller Parasite viel tweemaal in de prijzen. Naast de onderscheiding voor beste niet-Engelstalige film, werd ook het scenario bekroond.

De prijsuitreiking werd halverwege onderbroken voor een In Memoriam-gedeelte, waarbij ook aandacht uitging naar Rutger Hauer. De Nederlandse acteur overleed in 2019 na een kort ziekbed.

1917 geld als met tien nominaties als een van de grootste kanshebbers bij de Oscars, die op 10 februari worden uitgereikt. De oorlogsfilm won eerder al de belangrijkste Golden Globes en viel onlangs ook in de prijzen bij verschillende gala's voor vaklieden.