Elke week verschijnen er nieuwe films en series op Netflix. Met deze week onder meer een lading films van het legendarische Studio Ghibli, de Chucky-reboot, de volledige Twilight Saga en nog veel meer.

Series



The Stranger

De succesvolle Amerikaanse bestsellerschrijver Harlan Coben werkte eerder samen met Netflix. De spannende mini-serie Safe (2018) smaakte overduidelijk naar meer en daarom bood de streamingdienst hem een mega-deal aan om veel van zijn boeken te verfilmen. De eerste serie sinds die deal is gearriveerd: in The Stranger volgen we de ogenschijnlijk succesvolle advocaat Adam Price (Richard Armitage). Zijn leven krijgt een bizarre wending wanneer 'de vreemdeling' (Hannah John-Kamen) hem een geheim vertelt over zijn vrouw.

Bekijk ook de 10 beste series nu op Netflix als je nog meer tips wil.



Ragnarok

Niet te verwarren met superheldenfilm Thor Ragnarok, al speelt de Noorse mythologie uiteraard ook in Netflix' Ragnarok een belangrijke rol. Zoals de naam al doet vermoeden lijkt de eindtijd nabij. De serie focust op het Noorse stadje Edda dat gebukt gaat onder zware vervuiling en smeltende gletsjers. Een jonge held met mysterieuze krachten kan mogelijk het tij keren.



Bojack Horseman

BoJack Horseman, één van Netflix' langst lopende series, kwam deze week met de tweede helft van seizoen 6 definitief ten einde. Er komen hierna geen afleveringen meer voor deze bizarre, absurdistische animatieserie. Nog één keer genieten van het zelfhatende showbizzpaard BoJack en zijn dierenvrienden.



Fenix

Undercover was niet de eerste bikkelharde serie over Brabantse drugscriminelen. Twee jaar geleden was er al Fenix, een serie die oorspronkelijk alleen te zien was voor KPN-abonnees. Nu heeft de kabelaar de serie verkocht aan Netflix. Waar het over gaat? We volgen vooral Jara (Rifka Lodeizen) en Rens (Teun Luijkx) die allebei tegen wil en dank steeds verder betrokken raken bij de Brabantse onderwereld. En dat heeft alles te maken met de geschiedenis van hun vaders. De een officier van justitie, de ander een beruchte drugsdealer.



Films

Uncut Gems

Komiek Adam Sandler speelt de New Yorkse juwelier Howard Ratner. Hij belandt steeds verder in de (gok)schulden en krijgt schuldeisers achter zich aan. Langzaam maar zeker stort zowat elk aspect van zijn leven genadeloos in elkaar. Hoe kruipt hij ooit nog uit die ellende? Misdaadthriller Uncut Gems wordt door recensenten op handen gedragen en velen noemen het zelfs Sandlers beste rol tot nu toe.

Nog meer toppers vind je in de lijst met de 10 beste films nu op Netflix.



Studio Ghibli

Recent maakte Netflix bekend dat het de rechten voor alle Studio Ghibli-films in handen kreeg. De komende maanden komen legendarische animatiefilms zoals Spirited Away en Princess Mononoke naar de streamingdienst. Veel van deze films zijn geregisseerd door Hayao Miyazaki, de beroemde (mede)oprichter van de studio. Deze week kwam de eerste lading Ghibli-films uit met: Castle in the Sky (1986), My Neighbor Totoro (1988), Kiki's Delivery Service (1989), Only Yesterday (1991), Porco Rosso (1992), Ocean Waves (1993) en Tales from Earthsea (2006).

Lees je hier nog eens in met de 7 beste Ghibli-films aller tijden.



Child's Play

Deze versie van de iconische moordpop Chucky, die vorig jaar in de bioscopen draaide, heeft niets te maken met het origineel van regisseur Don Mancini (die ook de latere, wat mindere delen maakte). In plaats daarvan krijgen we een modernere versie met een Chucky die digitaal in contact staat met het huis van zijn slachtoffer. Star Wars-held Mark Hamill spreekt op geniale wijze Chucky's stem in.

58 Moordende pop Chucky keert terug in remake Child’s Play

Zin in nog meer horror? Bekijk hier de 10 beste horrorfilms nu op Netflix.



Memento

Tegenwoordig kennen we regisseur Christopher Nolan vooral van epische actiefilms zoals The Dark Knight en Inception. Zijn grote doorbraak kwam echter met zijn tweede film, de bijzondere thriller Memento uit 2000. Hierin krijgen we twee verhaallijnen te zien die zich afspelen rond een man (Guy Pearce) die géén nieuwe herinneringen meer kan aanmaken en op zoek gaat naar de moordenaar van zijn vrouw. Een verhaallijn verloopt chronologisch voorwaarts en de andere vertelt een omgekeerd verhaal.



Gravity

Een visueel zéér indrukwekkend spektakel van Harry Potter and the Prisoner of Azkaban-regisseur Alfsonso Cuarón. In deze beklemmende film, die maar liefst 7 Oscars won, zien we hoe astronauten Ryan (Sandra Bullock) en Matt (George Clooney) op elkaar aangewezen zijn wanneer een gruwelijk ongeluk ze volledig van de buitenwereld afsluit. Alleen in de ruimte, weinig zuurstof meer over. Hoe gaan ze dit ooit overleven?



The Polar Express

De timing is een dikke maand na Kerst natuurlijk een beetje raar, maar een klassieker blijft een klassieker. In animatiefilm The Polar Express stapt een jongetje aan boord van een magische trein richting de Noordpool. Onderweg naar de Kerstman leert hij heel veel levenslessen van zijn medepassagiers. Een hartverwarmend kerstverhaal met Tom Hanks die meerdere stemmen inspreekt.



The Twilight Saga

Netflix liet deze week de harten van veel millennials weer even sneller kloppen. De volledige Twilight-franchise staat namelijk online. Je kunt de avonturen van vampier Edward Cullen (Robert Pattinson), Bella Swan (Kristen Stewart) én weerwolf Jacob Black (Taylor Lautner) weer helemaal opnieuw beleven. Van Twilight (2008) tot en met Breaking Dawn - Part 2 (2012).

144 Bekijk hier de trailer van Twilight

Happy Feet

Iedere pinguïn heeft zijn eigen poplied waarmee hij/zij de perfecte levenspartner zoekt. Alleen Mumble niet, die zingt als een kraai met keelontsteking. De kleine pinguïn kan echter wel tapdansen als de allerbeste, tot irritatie van de andere vogels die een hekel hebben aan afwijkingen. Leuke familiefilm vol popmuziek en zelfs een milieuboodschap.



The Intern

Niet elke latere rol van Robert De Niro was een schot in de roos. Vooral zijn vele comedy-rollen sloegen nogal eens dood. De Niro speelt de 70-jarige weduwe Ben die het liefst weer aan het werk wil. Hij komt terecht bij een moderne modesite en mag aan de slag als stagiaire van de gedreven, veeleisende bazin Jules (Anne Hathaway). Langzaam aan ontpopt Ben zich tot een soort vaderfiguur voor Jules, die mogelijk meer aan hem heeft dan ze ooit had kunnen bedenken.



Documentaire

Night on Earth

Na het indrukwekkende Our Planet komt Netflix opnieuw met een meeslepende natuur-miniserie. In Night on Earth brengen hypermoderne camera's het verborgen nachtleven van dieren over de hele wereld in beeld. Orange Is the New Black-actrice Samira Wiley ('Poussey') verzorgt de voice-over.



Miss Americana

De indringende docu Miss Americana volgt een aantal belangrijke jaren in het leven van pop-grootheid Taylor Swift. Het verhaal achter haar zevende album Lover (2019), haar strijd met een eetstoornis, haar moeders kankerdiagnose; dit rauwe portret schuwt niets.



I am a Killer

Netflix' heftige docuserie I am a Killer keerde deze week terug met seizoen 2. In deze reeks krijg je de keiharde verhalen achter gruwelijke moorden te horen van de moordenaars zelf. Nieuw in het tweede seizoen zijn vrouwelijke, tot de dood veroordeelde moordenaars die ook hun verhaal doen.