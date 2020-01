De succesvolle Netflix-serie The Crown zal stoppen na het vijfde seizoen, meldt The Hollywood Reporter vrijdag. In het laatste seizoen zal de rol van koningin Elizabeth gespeeld worden door actrice Imelda Staunton (64).

Het einde van The Crown is aangekondingd door Peter Morgan, de bedenker en schrijver van de historische dramaserie. Eerder was er sprake van dat er zes seizoenen zouden komen, maar daar komt Morgan nu op terug.

"Ik had me voorgesteld dat The Crown zes seizoenen zou krijgen, maar nu ik aan het werken ben aan de verhalen voor het vijfde seizoen, is het me duidelijk geworden dat dit het perfecte moment is om te stoppen", aldus Morgan.

Tot dusver zijn er drie seizoenen uitgebracht van The Crown, waarin de geschiedenis van het Britse koningshuis vanaf 1947 wordt gevolgd. De hoofdrol van koningin Elizabeth wordt nu gespeeld door Olivia Coleman (46), die de rol overnam van Claire Foy (35).

Staunton, die in het vijfde seizoen te zien zal zijn als de Britse koningin, is onder meer bekend van haar rol als lerares Dorothea Omber in Harry Potter en de Orde van de Feniks.

Imelda Staunton gaat de rol van koningin Elizabeth spelen in het laatste seizoen van The Crown (foto: BrunoPress)