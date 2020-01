De Netflix-serie Undercover krijgt een derde seizoen. Elise Schaap, die een rol speelt in de dramaserie, heeft donderdag in het praatprogramma Jinek bevestigend geantwoord op de vraag van presentator Eva Jinek of er een derde seizoen komt.

Wanneer de productie van het derde seizoen van Undercover begint is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor het plot van seizoen drie van de serie.

Undercover draait om twee undercoveragenten die infiltreren in criminele mileus. Frank Lammers en Anna Drijver spelen hoofdrollen in de dramaserie, naast Schaap en de Belgische acteur Tom Waes.

In 2019 was Undercover de populairste Netflix Original-serie onder Nederlandse Netflix-kijkers. De rangschikking is gebaseerd op het aantal Netflix-accounts die minstens twee minuten van een serie of film hebben gekeken binnen de eerste 28 dagen na de première van de betreffende titel.