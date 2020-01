Penélope Cruz en Antonio Banderas hebben beiden een rol bemachtigd in de film Competencia Oficial. Het is voor het eerst in zes jaar dat de Spaanse acteurs samen te zien zijn, meldt Deadline donderdag.

Competencia Oficial gaat over twee acteurs, gespeeld door Banderas en de Argentijnse Oscar Martínez, die het met elkaar aan de stok krijgen tijdens filmopnames. Cruz is te zien als excentrieke regisseur. Wanneer de film uitkomt, is nog niet bekend.

Hoewel Banderas en Cruz ook beiden een rol hadden in Pedro Almodóvars Dolor y gloria uit 2019 - waarvoor Banderas genomineerd is voor een Oscar - speelden ze daarin geen scènes samen. De eerste en enige keer dat dat wel het geval was, was in een kleine scène in Almodóvars comedy Los amantes pasajeros uit 2013.

De Argentijnse regisseurs Mariano Cohn en Gastón Duprat gaan Competencia Oficial regisseren. De twee zijn bekend van El ciudadano ilustre, een comedy die in 2017 in de Nederlandse bioscopen verscheen.