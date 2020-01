Filmfestival Berlinale stopt met het toekennen van de Silver Bear Alfred Bauer-prijs vanwege onthullingen door het Duitse weekblad Die Zeit. Die zouden wijzen op de actieve rol van Alfred Bauer (1911-1986) tijdens het Duitse nazitijdperk. De maatregel treedt per direct in werking, meldt het festival donderdag via Twitter.

"In het artikel in Die Zeit worden bronnen vermeld die een nieuw licht doen schijnen op de rol van Alfred Bauer", aldus de organisatie achter het internationale filmfestival van Berlijn. "Hierdoor kan worden afgeleid dat Bauer significante functies had tijdens het nazitijdperk."

Volgens Die Zeit was Bauer tijdens het nazitijdperk onder meer werkzaam bij het Reich Film Directoraat, dat viel onder Joseph Goebbels' ministerie voor Propaganda. De filmhistoricus zou na de Tweede Wereldoorlog actief hebben geprobeerd zijn omstreden verleden uit archieven te wissen.

Bauer was filmhistoricus en van 1951 tot 1976 voorzitter van Berlinale, dat dit jaar plaatsvindt van 20 februari tot 1 maart. De Silver Bear Alfred Bauer-prijs werd sinds 1986 jaarlijks uitgereikt aan films die nieuwe perspectieven boden op het begrip film.