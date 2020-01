Linda de Mol werkt samen met scenarioschrijver Frank Houtappels en regisseur Wil Koopman aan een nieuwe film. Het gaat om een Nederlandse versie van de Italiaanse tragicomedy Perfetti Sconosciuti uit 2016, bevestigt het management van De Mol aan NU.nl, na berichtgeving van het AD.

De Mol zal in de film ook een rol spelen. De namen van de andere acteurs worden later bekendgemaakt. "De luxe om zo nu en dan een film te mogen maken, daar word ik zo gelukkig van."

De actrice en presentatrice is momenteel nog in de bioscopen te zien met April, May en June, waarvoor ze ook samenwerkte met Koopman en Houtappels.

Perfetti Sconosciuti draait om een groep van zeven vrienden die tijdens een diner besluiten om elk berichtje dat zij krijgen gelijk te delen met hun tafelgenoten. Dit doen ze om te bewijzen dat ze niets voor elkaar verborgen houden. Gedurende de avond komen de zeven vrienden steeds meer over elkaar te weten en worden er geheimen onthuld.

De film, in Nederland uitgebracht onder de titel Perfect Strangers, won onder meer prijzen op het Tribeca Film Festival. Ook werd Perfetti Sconosciuti negenmaal genomineerd voor de Italiaanse filmprijzen Premi David di Donatello.