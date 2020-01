Linda Hamilton heeft er vrede mee als ze nooit meer in een Terminator-film te zien zou zijn. Dat zegt de 63-jarige actrice in gesprek met The Hollywood Reporter.

Hamilton speelt het personage Sarah Connor in de films The Terminator (1984), Terminator 2: Judgement Day (1991) en Terminator: Dark Fate (2019). Op de vraag of ze denkt dat ze de rol ook in een volgend deel vertolkt, antwoordt de Amerikaanse actrice ontkennend.

"Nee, ik weet het niet. Wellicht als het om een productie zou gaan waar geen miljoenen worden geïnvesteerd en de belangen niet zo groot zijn."

'Mensen gaan niet meer naar de bioscoop'

Hoewel Terminator: Dark Fate redelijk goede kritieken kreeg, bracht de actiefilm minder geld in het laatje dan verwacht. Volgens Hamilton ligt dat voor een groot deel aan de onvoorspelbaarheid van het bioscooppubliek.

"Ik hoor het zo vaak: 'Mensen gaan niet meer naar de bioscoop.' En dat zijn niet de woorden van analytici uit Hollywood, maar die van de gewone man. Het (films maken, red.) zou niet zo'n extreem hoog financieel risico met zich mee moeten brengen. Ik zou er in ieder geval vrede mee hebben om nooit meer terug te keren."

Toch houdt Hamilton de deur op een kier. "Ik ben een vrij pragmatisch persoon. Als er een nieuw element in zou zitten dat me heel erg aanspreekt, dan bedenk ik me wellicht."