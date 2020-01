De productiemaatschappij van Jessica Biel heeft een tweejarig contract getekend met Paramount Television Studios. Iron Ocean Productions gaat voor de studio televisieprojecten produceren, meldt Variety woensdag.

"Ze waren enthousiast over onze projecten", aldus Biel over de nieuwe partner van haar bedrijf. "We kunnen niet wachten om de mouwen op te stropen en samen hoogstaande content te maken."

Biels productiemaatschappij produceerde eerder onder meer het drama The Sinner, waarvan het derde seizoen in februari in première gaat. De actrice speelde de hoofdrol in het eerste seizoen van de serie en ontving daarvoor een Emmy- en een Golden Globe-nominatie.

Er zijn nog geen concrete projecten bekend als gevolg van de samenwerking. Iron Ocean Productions is op dit moment bezig met bewerkingen van de romans Where They Found Her, Gold en de satirische serie Going Doll.