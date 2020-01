Jodie Foster gaat een film regisseren over de diefstal van het schilderij Mona Lisa, van schilder Leonardo da Vinci. De nog titelloze film wordt gebaseerd op het boek The Day They Stole The Mona Lisa van Seymour Reit, zo meldt Deadline woensdag.

De cast van de film is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor de verschijningsdatum van het door het Los Angeles Media Fonds gefinancierde project.

Foster won Oscars voor haar acteerprestaties in The Accused en The Silence of the Lambs. De 57-jarige actrice en regisseur maakte in 1991 haar regiedebuut met Little Man Tate.

De Mona Lisa werd in 1911 gestolen door Vincenzo Peruggia uit het Louvre in Parijs. Nadat het schilderij in 1913 weer opdook in Italië en Peruggia werd opgepakt, zou de oud-werknemer van het museum hebben verklaard dat de Mona Lisa niet in Frankrijk, maar in het geboorteland van de Italiaanse Da Vinci thuishoorde.