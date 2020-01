Jim Bakkum is vanaf deze week te zien in Onze Jongens in Miami, de tweede film van Johan Nijenhuis over mannelijke strippers. De acteur is blij met de positieve reacties vanuit het publiek en trekt zich weinig aan van de doorgaans negatieve recensies van kranten.

"Wij maken een film waarin niet alles even realistisch is, maar dat hoeft toch ook niet? We verkopen mensen de ultieme fantasie, dat is toch heel leuk? We hoeven niet allemaal Shakespeare te maken", aldus de 32-jarige acteur in gesprek met NU.nl.

In Onze Jongens in Miami gaat Bakkums personage Jorrit verder met zijn carrière als stripper en besluit hij samen met goede vriend en collega Bas (Martijn Fischer) een stripclub te openen in Miami, in de Amerikaanse staat Florida. Tijdens het opbouwen van de club lopen de vrienden tegen een aantal problemen aan en ontmoet Jorrit Lola (Eva van de Wijdeven).

Het eerste deel van de film, die in 2016 uitkwam, is de op een na best bezochte film van dat jaar. Zoals bij veel films van Nijenhuis het geval is, liepen de bioscopen vol met bezoekers, maar waren de recensenten niet al te positief. Ondanks de kritieken kwam er een tweede film, en nu de opnames daarvan zijn afgerond, zijn de hoofdrolspelers en regisseur al in gesprek over een derde film.

"Iedereen wil meedoen, maar het ligt natuurlijk wel aan hoe het tweede deel nu wordt ontvangen. Dan heb ik het niet over recensies, want ik weet nu al dat dat allemaal negatief is - dat is altijd met films van Johan. Misschien hebben ze wel een soort respect voor de grootsheid van deze film omdat de scènes groter zijn opgezet dan eerder, maar je weet nu al dat de recensenten hier niet goed over schrijven. Maar dat maakt ons allemaal niet uit, zij zijn toch niet de doelgroep. Ik lees het niet eens. Dat heb ik nooit gedaan", aldus Bakkum.

117 Bekijk hier de trailer van Onze Jongens in Miami

Eva van de Wijdeven wilde paaldansen

Van de Wijdeven wilde heel graag eens met Nijenhuis werken en dat ze haar liefde voor dans kon gebruiken in haar rol maakte het project voor haar nog aantrekkelijker: Lola is paaldanseres, iets dat de actrice zelf voorstelde. "Jim wist dat ik danseres ben geweest en zo kwamen ze bij mij terecht. Johan zocht nog naar iets speciaals voor Lola en ik blufte paaldansen. Ik heb jarenlang streetdance en klassiek ballet gedaan, maar aan een paal hangen had ik eigenlijk nog bijna niet gedaan."

"Ik heb daarna keihard getraind om te kunnen wat Lola kan. Er werd me na de eerste viewings van de film gevraagd of ik een stand-in gebruikte, wat een enorm compliment is, maar nee: ik ben het echt zelf. We hebben het vijf keer opnieuw opgenomen en iedere keer ben ik er keihard voor gegaan om er echt iets moois van te maken. Daarna was ik helemaal uitgeteld, maar ik ben zó blij met het resultaat", aldus de actrice.

Bakkum heeft geen dansachtergrond, en hoewel hij in het eerste deel al flink wat pasjes liet zien, moest hij voor deel twee meerdere keren solodansen en staat hij in een grote gezamenlijke dans met ruim vijftien professionals om zich heen. "Ik dacht echt alleen maar: waarom doe ik dit? Ik scheet zeven kleuren, ondanks alle repetities die we hadden gedaan."

"Er moest een knop om, want als ik niet in mezelf geloof tijdens zo'n grote dansscène, dan ziet de kijker dat. Gelukkig weet Johan heel goed hoe ik erin sta met dit soort dingen en weet hij wat mijn sterke kanten zijn. Ik kon door hem de zenuwen loslaten."