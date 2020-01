Claire Danes heeft er geen spijt van dat ze de vrouwelijke hoofdrol in de filmklassieker Titanic heeft afgewezen. De Homeland-actrice vertelt in de podcast Armchair Expert dat ze niet klaar was voor de roem die Leonardo DiCaprio na de film ten deel viel.

Danes zegt benaderd te zijn voor de rol van Rose in Titanic nadat ze met DiCaprio speelde in Romeo + Juliet (1996). "Ik had net een romantische film met Leo gemaakt in Mexico City en dat is precies waar ze Titanic wilden opnemen", aldus Danes. "Ik kon het gewoon niet opbrengen", zegt de actrice.

Volgens Danes werd DiCaprio anders behandeld na zijn rol van Jack in de blockbuster van James Cameron. "Misschien voelde ik zelf aan dat ik dat niveau van faam ook aan het benaderen was en ik kon dat niet aan. Ik wilde dat niet", vertelt Danes. Ze voegt toe dat ze dan ook geen enkele spijt heeft van haar beslissing om de rol te weigeren.

Danes weet ook te vertellen dat DiCaprio zelf ook heeft getwijfeld over de rol. "Hij zei op een gegeven moment tegen me dat hij de rol zou aannemen, maar ik kon zien dat hij twijfelde. Uiteindelijk heeft hij het gewoon gedaan en ik begreep dat helemaal, maar was er zelf niet klaar voor."

Danes vertelde eerder al eens in een interview met Vogue dat ze een bijrol in J. Edgar had geweigerd. Ze zou daarin de secretaresse van DiCaprio's personage spelen. Ze had toen echter net de hoofdrol in de Homeland aangenomen. Het achtste seizoen van deze serie gaat in februari in première.