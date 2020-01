Matthew McConaughey en Nic Pizzolatto werken samen aan de televisieserie Redeemer. McConaughey zal daarin de hoofdrol vertolken en neemt samen met Pizzolatto ook de productie op zich, meldt Variety dinsdag.

Het is nog niet bekend wanneer Redeemer te zien zal zijn. Voor McConaughey betekent de serie zijn tweede televisieproject als acteur.

De acteur en Pizzolatto werkten voor McConaugheys televisiedebuut samen aan het eerste seizoen van de door Pizzolatto geschreven dramaserie True Detective uit 2014. Het wordt de eerste keer dat de twee sindsdien samenwerken.

Redeemer wordt een bewerking van Patrick Colemans debuutroman The Churchgoer. Het verhaal volgt een voormalige dominee - gespeeld door McConaughey - die op zoek is naar een vermiste vrouw in de Amerikaanse staat Texas.