David Schwimmer probeerde voor elkaar te krijgen dat het door hem gespeelde Friends-personage Ross relaties met niet-witte vrouwen zou krijgen. De acteur zag in dat het de serie ontbrak aan diversiteit, vertelt hij maandag aan The Guardian.

"Ik was me bewust van het gebrek aan diversiteit in Friends", aldus de acteur. "Ik heb me jarenlang ingezet om mijn karakter Ross relaties te laten hebben met niet-witte vrouwen."

"Een van de eerste vriendinnen die Ross in de show had, had een Aziatische achtergrond. Later had mijn personage een relatie met een vrouw met Afrikaanse roots", gaat de 52-jarige Amerikaan verder. "Dat heb ik er heel bewust doorgedrukt."

Volgens critici is de jarennegentigcomedy Friends niet divers genoeg. Zo noemden de voormalige castleden Aisha Tyler en Cosimo Fusco het gebrek aan niet-witte personages in 2019 "onrealistisch".