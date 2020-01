Er komt een zesde seizoen van de Netflix- en BBC-serie Peaky Blinders. Dat maakte regisseur Anthony Byrne zondag bekend via Instagram.

"We zijn de productie van seizoen zes aan het voorbereiden. Binnenkort meer", aldus het bijschrift van Byrne dat hij plaatste bij een foto waaruit ook af te leiden is dat de eerste aflevering van seizoen zes als (werk)titel Black Day heeft,

Tot en met seizoen vijf werd de Britse serie ieder seizoen geregisseerd door een andere regisseur. Byrne nam ook seizoen vijf voor zijn rekening en is dus de eerste regisseur die tenminste twee seizoenen op zijn naam schrijft.

Steven Knight, de maker van de serie die gaat over een gangsterfamilie in Birmingham in de jaren twintig, maakte eerder bekend dat de serie naar alle waarschijnlijkheid na zeven seizoenen eindigt.

Het vijfde seizoen van Peaky Blinders is, nadat die eerst werd vertoond door de BBC, inmiddels ook te zien op Netflix. Daarin speelt Cillian Murphy wederom de rol van Tommy Shelby, terwijl The Hunger Games-acteur Sam Claflin zijn opwachting maakt als Oswald Mosley.