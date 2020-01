Sam Mendes heeft de scène met de baby in de film 1917 bedacht nadat hij 's nachts tijdens het schrijven aan de film zijn drie maanden oude dochter hoorde roepen. De regisseur deelde dat zondag met het publiek tijdens het accepteren van een prijs voor 1917 bij de Director's Guild Awards.

"Ik schreef 's nachts thuis aan de scène uit 1917 die zich afspeelt in de brandende stad", aldus Mendes tijdens zijn acceptatiespeech voor de prijs voor beste film bij het prijzengala van de vakbond van Amerikaanse televisie- en filmregisseurs. Op dat moment hoorde ik mijn drie maanden oude dochter geluidjes maken. Toen bedacht ik: zij hoort ook in deze film."

"Daarom schreef ik de scene met de baby" vertelt de regisseur. 'Phoebe is nu twee jaar oud en zit dus als het ware in de film. Ik wil deze prijs aan haar opdragen."

1917 speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog en is genomineerd voor onder meer beste film tijdens de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. In de film ontmoet een soldaat een Franse vrouw met haar baby - gespeeld door een baby-acteur - in een gebombardeerd gebouw.