Gemma Whelan, die de rol van Yara Greyjoy speelde in Game of Thrones, vindt het erg jammer dat fans niet blij waren met het laatste seizoen van de populaire fantasyserie. De 38-jarige actrice vertelt aan The Guardian dat zij het einde juist wel goed vond.

"Mijn grootste teleurstelling was de reactie van de fans op het einde van Game of Thrones", aldus Whelan. "Ik vond het namelijk briljant."

Whelan speelde vanaf 2011 een vaste rol in Game of Thrones, als Yara Greyjoy, de daadkrachtige oudere zus van Theon Greyjoy (gespeeld door Alfie Allen). Naast actrice is Whelan ook stand-upcomedian: in 2010 won ze een Funny Women Variety Award voor haar werk.

Game of Thrones eindigde in mei 2019 na acht seizoenen. Het slot van de show leverde een storm van kritiek op. Veel fans waren teleurgesteld en de meest toegewijde fans tekenden zelfs een petitie waarin zij eisten dat HBO een nieuw einde van de serie zou maken.