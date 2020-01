Met deze week onder meer een nieuw seizoen van Chilling Adventures of Sabrina, het laatste hoofdstuk van The Ranch en een bizarre short van cultregisseur David Lynch.

Series

Chilling Adventures of Sabrina: Seizoen 3

In het derde seizoen van deze duistere fantasyserie probeert Sabrina haar vriendje Nicholas uit de onderwereld te bevrijden. Maar haar missie in de hel heeft ook grote gevolgen voor haar vrienden en familie op aarde. Het vierde seizoen van Chilling Adventures of Sabrina is al in de maak!

The Ranch: Seizoen 8

In deze comedyserie speelt Ashton Kutcher een football-speler die terugkeert naar zijn familie in Colorado. Het achtste seizoen van deze reeks zal ook meteen het laatste zijn. Gelukkig valt er nog meer te lachen in ons overzicht van de beste comedyseries op Netflix!

Family Reunion: Seizoen 2

Ook in Family Reunion volgen we een voormalig football-speler die terugkeert naar zijn roots. Deze Anthony verruilt samen met zijn gezin de drukte van Seattle voor het dorpje in Georgia waar hij is opgegroeid. En dat is voor iedereen even wennen!

The Goop Lab: Seizoen 1

Actrice Gwyneth Paltrow belicht de nieuwste en populairste trends in de wondere wereld van de wellness. Samen met haar Goop-team onderzoekt ze onder meer het nut van energiebehandelingen en paddotherapieën. Ook Wim 'The Iceman' Hof komt even buurten!

October Faction: Seizoen 1

Fred and Deloris zijn op het oog twee duffe verzekeringsagenten. Maar dat is slechts een dekmantel: na zonsondergang verandert dit echtpaar in een stel meedogenloze monsterjagers. Alsof dat nog niet uitdagend genoeg is, moeten zij hun dubbelleven ook geheim houden voor hun nieuwsgierige kinderen!

No te puedes esconder: Seizoen 1

Een Mexicaanse verpleegster vlucht samen met haar dochter naar Madrid om het drugsgeweld in haar thuisland te ontvluchten. Maar zij worden al snel ingehaald door het verleden. Bekijk ook ons overzicht van de beste misdaadseries op Netflix!

Pandemic: How to Prevent an Outbreak: Seizoen 1

De uitbraak van het coronavirus herinnert ons er weer aan hoe kwetsbaar we zijn voor virussen. In deze nieuwe docuserie volgen we de artsen en wetenschappers die hun leven hebben gewijd aan het voorkomen van zulke virusuitbraken. Maar volgens de experts is het geen kwestie of er weer een dodelijke epidemie weer zal uitbreken, maar wanneer…

Films

What did Jack do?

Op de 74e verjaardag van David Lynch trakteert Netflix ons op een gloednieuwe korte film van (en met) de regisseur achter culthits als Twin Peaks en Mulholland Drive. In What did Jack do? wordt een aap in een verhoorkamer ondervraagd over een mysterieuze misdaad. De gemiddelde Netflix-abonnee zal zich wel even achter de oren krabben bij het zien van deze bizarre short, maar fans van deze eigenzinnige regisseur krijgen precies waar ze op hopen!

Die Ontwaking

In deze Zuid-Afrikaanse horrorthriller maakt een seriemoordenaar de straten van Kaapstad onveilig. Deze koelbloedige killer heeft het voorzien op de tatoeages van zijn slachtoffers. Meer griezelige films vind je in onze lijst van de beste horrorfilms op Netflix!

Deze films en series verschijnen in januari ook op Netflix.