De animatiefilm Bambi uit 1942 krijgt een liveactionversie. Onder anderen scriptschrijver Geneva Robertson-Dworet van de film Captain Marvel zal het script verzorgen, meldt Variety vrijdag.

De productie voor de nieuwe Bambi is in handen van Disney, dat eerder met behulp van de computer nieuwe versies maakte van The Jungle Book en The Lion King. Wanneer de nieuwe Bambi verschijnt is nog niet bekend.

De oorspronkelijke Bambi-animatiefilm was gebaseerd op het boek Bambi, a life in the woods. De Oostenrijkse auteur Felix Salten bracht in 1923 het verhaal uit over het hertje dat gescheiden wordt van zijn moeder.

Sinds 2010 heeft Disney meerdere van zijn eigen animatiefilms in een nieuw jasje gestoken, te beginnen met Alice in Wonderland. Wereldwijd leverde dit de filmstudio ongeveer 8 miljard euro op.