De film Anaconda uit 1997 krijgt een nieuwe versie, meldt The Hollywood Reporter vrijdag. Evan Daugherty, bekend van onder meer de film Tomb Raider, zal het script verzorgen over een documentaire-filmploeg die in de Amazone een enorm grote slang tegenkomt.

In de oorspronkelijke versie van Anaconda speelden onder anderen Jennifer Lopez, rapper Ice Cube, Jon Voight, en Owen Wilson mee. De film met een budget van ongeveer 40 miljoen euro werd door critici niet goed ontvangen, maar bracht ruim 120 miljoen euro op.

Volgens bronnen in de omgeving van Daugherty moet de nieuwe Anaconda niet worden gezien als een vervolg of een herbewerking, maar als een 'herverbeelding'. De nieuwe film zou geïnspireerd zijn door de film The Meg uit 2018, waarin acteur Jason Statham het aan de stok krijgt met een gigantische prehistorische haai.

Cast en producent zijn nog niet bekend voor Anaconda in een nieuw jasje. Wanneer de nieuwe film, uit de stal van filmstudio Sony Columbia Pictures, zal verschijnen is ook nog onduidelijk.