Brad Pitt heeft het spelen van de hoofdrol in de film The Matrix geweigerd. De acteur vertelt tijdens het Santa Barbara International Film Festival dat de rol hem niet op het lijf geschreven was.

De 56-jarige Pitt wil in eerste instantie geen antwoord geven op de vraag of hij grote rollen heeft afgewezen, maar besluit dan toch iets te onthullen: "Ik geef je een voorbeeld, omdat ik het gevoel heb dat deze rol nooit voor mij bedoeld was", begint de acteur.

"Het was een rol die aan iemand anders toebehoorde, en die diegene heeft er iets van gemaakt. Daar geloof ik echt in. Ik heb een rol in The Matrix geweigerd. Ik heb de rode pil genomen", verwijst hij grappend naar een belangrijk plotdetail in de film.

Het eerste deel van The Matrix verscheen in 1999 en de mannelijke hoofdrol Neo werd vertolkt door Keanu Reeves. Van de film werd uiteindelijk een trilogie gemaakt en in 2021 verschijnt zelfs een vierde film.

Ook Will Smith liet de rol varen, om in Wild Wild West te kunnen spelen. De acteur grapte later dat hij zijn jongere zelf zou vertellen wel 'ja' te zeggen tegen de rol in de populaire sciencefictionfilm.

Pitt werd tijdens het Santa Barbara International Film Festival onderscheiden met de Maltin Modern Master Award voor zijn bijdrage aan de filmindustrie. De acteur is genomineerd voor een Oscar voor zijn bijrol in Once Upon a Time In... Hollywood.