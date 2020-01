De Broadwaymusical Mean Girls, gebaseerd op de gelijknamige tienercomedy uit 2004, krijgt een filmversie. Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Komiek en actrice Tina Fey, die eerder het Broadwaystuk schreef, gaat het verhaal in een filmscenario gieten. Eerder schreef zij ook het scenario van de originele film uit 2004, dat was gebaseerd op het zelfhulpboek Queen Bees and Wannabes.

Mean Girls gaat over een meisje dat is opgegroeid in Afrika en met haar ouders naar de Verenigde Staten emigreert. Daar maakt ze kennis met de hiërarchie van de middelbare school, waar een groepje valse meiden de scepter zwaait.

De hoofdrollen in de originele film werden vertolkt door Lindsay Lohan en Rachel McAdams. Wie de nieuwe castleden zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Fey schreef naast het scenario van Mean Girls eerder mee aan komische series als 30 Rock en Unbreakable Kimmy Schmidt, waar ze ook zelf in te zien was. "Ik verheug me er ontzettend op om Mean Girls weer naar het grote doek te brengen", vertelt de komiek. "Ik heb zestien jaar met deze personages geleefd. Ze zijn mijn Marvel-universum."

Het is niet de eerste keer dat een film via een musical opnieuw een film wordt. Zo werkt Steven Spielberg momenteel aan een nieuwe versie van The Color Purple, gebaseerd op de gelijknamige muzikale voorstelling die voor elf Tony Awards werd genomineerd.