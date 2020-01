Nederlandse en internationale acteurs hebben donderdag de afgelopen zomer overleden Rutger Hauer herdacht in het Friese Beesterzwaag, meldt AD. Hauer zou op deze dag 76 jaar oud zijn geworden.

Volgens de krant waren onder anderen sterren als Sharon Stone en Miranda Richardson, waarmee Hauer in de films Merlin en Fatherland speelde aanwezig.

Ook Nederlandse acteurs als Monique van de Ven en Reinout Scholten van Aschat herdachten in Beesterzwaag hun vriend en collega.

De Telegraaf schrijft dat Stone namens Hauers vriendenkring in Hollywood naar Friesland was gereisd: "We waren meteen vrienden. Hij werd een belangrijk persoon in mijn leven die altijd de waarheid vertelde. Echte vriendschap is als mensen je de waarheid durven te zeggen, de meeste mensen zijn full of shit."

De Bladerunner-acteur overleed op 19 juli 2019 op 75-jarige leeftijd en werd in besloten kring begraven. Hij overleed na een kort ziekbed in zijn woonplaats Beetsterzwaag.

Voor zijn acteerprestaties ontving Hauer meerdere prijzen, waaronder een Golden Globe, twee Gouden Kalveren (een voor zijn rol in Turks Fruit en een oeuvreprijs) en een Rembrandt Award.