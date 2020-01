Andy Serkis ontvangt op 2 februari de Outstanding British Contribution to Cinema Award. De acteur krijgt de belangrijke prijs voor zijn bijdrage aan de animatietechniek performance capture. Dat maakt de Britse film- en televisieacademie BAFTA donderdag bekend.

De uitreiking van de prijs valt samen met de uitreiking van de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen.

Serkis wordt door de academie geroemd voor zijn acteerprestaties in Lord of the Rings (Gollum), Planet of the Apes (Caesar), King Kong en Star Wars (Snoke). In al die films is Serkis niet als mens te zien, maar verschijnt hij met behulp van performance capture in de gedaante van respectievelijk gnoom, aap, reuzengorilla en buitenaardse entiteit. De bewuste techniek zet menselijke bewegingen om naar levensechte animaties.

BAFTA wil de 55-jarige Serkis met de prijs belonen voor zijn inzet in het desbetreffende animatiesegment.