Jennifer Aniston en Gwyneth Paltrow deden beiden auditie voor de vrouwelijke hoofdrol in de filmklassieker Before Sunrise uit 1995. Castingdirecteur Judy Henderson vertelt in The New York Times dat meerdere acteurs die grote sterren werden een rol in de film probeerden te bemachtigen.

"Ik heb alle polaroidfoto's bewaard, omdat zo veel van de mensen die auditie kwamen doen nu filmsterren zijn geworden", zegt Henderson. "Gwyneth Paltrow wilde de rol en Jennifer Aniston kwam voor een auditie nog voordat ze doorbrak met Friends." Paltrow verscheen niet lang daarna in de film Se7en met Brad Pitt, met wie beide actrices een relatie hadden.

Henderson en regisseur Richard Linklater lichten in het artikel niet toe waarom Aniston en Paltrow uiteindelijk niet in aanmerking kwamen voor een rol in de film. Paltrow en Aniston deden beiden auditie voor de rol van Céline, die uiteindelijk vertolkt werd door Julie Delpy.

De mannelijke hoofdrol werd gespeeld door Ethan Hawke. De film over een man en vrouw die elkaar ontmoeten in een trein in Europa, leverde Linklater de prijs voor beste regie op tijdens het internationale filmfestival in Berlijn. Before Sunrise groeide uit tot een klassieker die onder meer een plek heeft in de top tweehonderd van hoogst beoordeelde films op filmwebsite IMDb.

De film kreeg twee vervolgen: Before Sunset in 2004 en Before Midnight in 2013. In die films spelen Hawke en Delpy opnieuw de hoofdrollen.