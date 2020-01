Het overlijden van Monty Python-lid Terry Jones (77) leidt wereldwijd tot reacties met een lach en een traan. Zo liet Monty Python-collega John Cleese via Twitter weten geschokt te zijn, maar grapte hij ook: "Twee neer, nog vier te gaan." De Nederlandse komiek Ronald Snijders, die net zoals het Britse komediecollectief een voorliefde voor absurdistische humor heeft, ziet Jones als het kloppend hart van het komische gezelschap.

Nadat Graham Chapman in 1989 al op 48-jarige leeftijd overleed, is er met Jones nu weer een Monty Python-lid weggevallen. Jones - die sinds 2017 aan dementie leed - was een van de oprichters en acteurs van het Britse komediecollectief en regisseerde bovendien de succesfilm Monty Python's Life of Brian.

Het overlijden van Jones raakt cabaretier Snijders zeker, maar een verrassing is zijn dood niet, zegt hij. "Het zat er al wel aan te komen, Tijdens de Monty Python-reünie in 2015 waren er al aanwijzingen dat er iets aan de hand was. Hij kon geen teksten meer onthouden."

"Daarna ging het snel achteruit en verloor Jones zijn spraak. Het werd allemaal steeds brozer. Maar dat er nu grappen over hem gemaakt worden, zou hij alleen maar fantastisch vinden."

Volgens Snijders waren er bij Monty Python twee kampen: "Kamp Cleese en kamp Jones. Cleese stond met Chapman en Eric Idle meer voor de ratio en Terry Jones was de surrealist. Samen met Michael Palin was hij verantwoordelijk voor vele totaal absurdistische, onberedeneerde scènes. Life of Brian wordt als film als zijn meesterwerk gezien, maar mijn voorkeur gaat uit naar zijn The Meaning of Life. Echt subliem."

'Hij was de drijvende kracht'

Er komen volgens Snijders maar weinig humoristen in de buurt van het niveau van wat Jones bij Monty Python bereikte. "Wat hij maakte was totaal anarchistisch. Alles op basis van een ontzettende vrijheid in denken en doen. In Nederland doet Jiskefet me denken aan die stijl. Echt, dat je soms denkt: waar gaat dit over?"

Jones schaamde zich ook nergens voor, weet Snijders: "Zo speelde hij tal van rollen die anderen niet wilden spelen. Van naakte organist tot stripteasedanser."

"Hij nam ook verreweg de meeste vrouwenrollen voor zijn rekening, Jones was zeker niet de beste acteur van Monty Python, maar wel de drijvende kracht. Ik vind echt dat je kunt zeggen dat het kloppend hart van Monty Python is overleden."

Monty Python was inspiratiebron voor Snijders

Het Britse humorcollectief is ook altijd een inspiratiebron geweest voor Snijders' eigen werk. "Ik zag Monty Python in 1987 voor het eerst op televisie bij de VPRO. Toen was ik twaalf jaar. Op school hadden we het daar altijd over. Het nabespreken was altijd nog leuker dan het kijken zelf."

Snijders gaat de komende tijd op zeker weer Monty Python-materiaal bekijken op Netflix. "Het is troostrijke, tijdloze humor. Klassieke komedie die de tand des tijds heeft doorstaan. Ik heb wel vaker van die periodes, maar de dood van Jones is zeker weer een aanleiding om er weer eens echt voor te gaan zitten."