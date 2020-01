De castleden van Monty Python's Flying Circus reageren bedroefd op het overlijden van hun collega Terry Jones. De schrijver, acteur en regisseur overleed woensdag op 77-jarige leeftijd.

"Het voelt vreemd dat een man met zoveel talent en eindeloos enthousiasme, zo zachtjes wegvaagt", reageert John Cleese op Twitter. "Van al zijn prestaties is voor mij zijn regie van Life of Brian het mooiste cadeau dat hij ons heeft gegeven. Perfectie."

Michael Palin liet eerder aan de BBC weten dat Jones "veel meer was dan een van de grappigste schrijvers en performers van zijn generatie. Hij was een complete renaissancekomiek: schrijver, regisseur, presentator, historicus, briljante kinderboekenschrijver en het warmste, prachtigste gezelschap dat je je ooit kunt voorstellen."

Ook Eric Idle deelt op Twitter een reactie op het overlijden van Jones. "Ik mocht hem al toen ik hem voor het eerst ontmoette in 1963", zegt hij.

"We hebben zo veel gelachen en hilarische momenten op het toneel beleefd. Het is verdrietig voor degenen die hem gekend hebben, maar als dat niet het geval was, zal je altijd kunnen lachen om de vele mooie momenten die hij ons heeft gegeven."

In 2016 maakte Jones bekend dat hij aan dementie leed. Er werd progressieve afasie bij hem vastgesteld, een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. Hij was daarom niet langer in staat om interviews te geven. In datzelfde jaar kreeg de acteur een BAFTA Award voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de film- en televisiewereld.