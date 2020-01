Acteur Terry Jones, met name bekend door de Monty Python-reeks, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt een verslaggever van de BBC.

Jones was sinds 1966 schrijver van verschillende televisieseries, maar werd vooral drie jaar later bekend als lid van het vaste ensemble bij Monty Python's Flying Circus. Dat absurdistische sketchprogramma van de BBC liep tussen 1969 en 1974 en werd later gevolgd door drie speelfilms.

In 2016 maakte Jones bekend dat hij aan dementie leed. Er werd progressieve afasie bij hem vastgesteld, een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. Hij was daarom niet langer in staat om interviews te geven. Hetzelfde jaar kreeg de acteur een BAFTA Award voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de film- en televisiewereld.

