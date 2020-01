Bradley Cooper gaat voor Netflix een film maken over de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Cooper zal de film zowel regisseren als produceren en er zelf ook in acteren. Dat melden Amerikaanse media waaronder The Hollywood Reporter dinsdag.

Cooper schreef het script samen met Josh Singer die eerder ook verantwoordelijk was voor de film Spotlight.

Het verhaal kent als uitgangspunt de gecompliceerde relatie tussen Bernstein en zijn echtgenote, de Chileense actrice Felicia Montealegre. Bernstein staat qua muziek bekend om zijn levendige, meeslepende orkeststukken en dan met name de muziek in de musical West Side Story, de opera Candide en de voor een Oscar genomineerde film On the Waterfront.

De opnames voor de film die nog geen titel heeft, starten aan het begin van 2021. Tot die tijd zal Cooper samen met co-producers als Martin Scorcese, Steven Spielberg en Tod Philips aan het project werken.