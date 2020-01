De nog in ontwikkeling zijnde streamingdienst HBO Max komt onder de titel The Prince met een satirische tekenfilmserie over het Britse koningshuis. Dat meldt The Hollywood Reporter maandag.

The Prince is gebaseerd op het Instagram-account van Gary Janetti (ook één van de schrijvers van de komische animatieserie Family Guy) dat 882.000 volgers heeft en waarop hij het Britse koningshuis al langer parodieert.

HBO Max heeft nu een tekenfilmserie besteld waarin de Britse royals op dezelfde satirische wijze op de hak worden genomen. Het verhaal wordt steeds verteld vanuit de belevingswereld van de jonge prins George, het oudste kind van prins William en zijn vrouw Kate.

Janetti neemt zelf de stem van prins George voor zijn rekening. Orlando Bloom doet de stem van prins Harry. Condola Rashad (Meghan Markle), Lucy Punch (Kate Middleton), Tom Hollander (zowel prins Philip als prins Charles), Alan Cumming (George's butler, Owen), Frances De La Tour (Koningin Elizabeth) en Iwan Rheon (prins William) zijn de andere acteurs die als stemacteur zijn aangetrokken.

"We zijn enorm enthousiast om deze Instagram-creatie vertaald te zien naar een tekenfilmserie op HBO Max", aldus HBO Max-directeur Sarah Aubrey. Ook Janetti ziet het als een uitdaging om nu op televisie aan de slag te gaan "met de familie die meedogenloos vecht om de troon".

De lancering van HBO Max vindt plaats op een nog nader te bepalen datum in mei van dit jaar. De aangeboden content zal onder meer bestaan uit titels van de aangesloten WarnerMedia-merken, zoals Game of Thrones , Friends en The Big Bang Theory.