Tot voor kort kon je ze hooguit kennen van Vlaamse en Nederlandse misdaadfilms, maar Adil El Arbi (31) en Bilall Fallah (33) zijn vanaf donderdag de mannen achter Bad Boys for Life. Voor het derde deel uit de actiereeks kregen ze de regie over hoofdrolspelers Martin Lawrence en Will Smith. "Dat was wel even stressvol", lacht El Arbi.

"Will en Martin zijn onze jeugdhelden", vult Fallah zijn collega aan. "Gingen wij als twee lummels uit België nou echt tegen die gasten zeggen hoe ze hun werk moesten doen?"

"Maar ze bleken oprecht te willen weten wat wij vonden", gaat El Arbi verder. "Ze pushten ons continu om ons eigen ding te doen. Daar waren ze heel professioneel in. Goeie gasten wel, haha."

De nieuwe Bad Boys gaat momenteel aan de leiding in de Amerikaanse box office en draait vanaf donderdag ook in Nederland. In gesprek met NU.nl zitten regisseurs Adil & Bilall, zoals ze steevast op de aftiteling staan, vol vrolijke energie.

"Het was een zot avontuur", merkt El Arbi op over de afgelopen twee jaar. "Ik heb nu voor het eerst wat minder spanning in m'n lijf. Wel lekker om nu weer even thuis te zijn met familie en vrienden in België."

De Vlaamse Adil El Arbi (links) en Bilall Fallah (rechts) in de regiestoelen voor de actiefilm Bad Boys for Life. (Foto: Sony)

Van Vlaanderen naar Hollywood

De stroomversnelling begon in 2015 met Black, een rauw en gewelddadig liefdesdrama dat zich afspeelt in de Brusselse wijk Molenbeek. Dankzij een selectie voor het filmfestival van Toronto, kreeg onder meer producent Jerry Bruckheimer (Bad Boys, Pearl Harbor) de film te zien.

"Een van de eerste meetings in Hollywood was met hem", weet Fallah nog. "Hij vroeg wat voor film we zouden willen maken, wij zeiden meteen Bad Boys 3. We zijn allebei opgegroeid met Will Smith en Martin Lawrence. Er bleek alleen al een regisseur voor te zijn. Maar uiteindelijk vertrok hij, vanwege creatieve verschillen met Will."

Na de Vlaams-Nederlandse gangsterfilm Patser te hebben gemaakt, konden Adil & Bilall zo aan de slag met een budget van 90 miljoen dollar (81 miljoen euro). "Je moet je dan zien te manoeuvreren binnen een bepaalde context", vertelt El Arbi over het werk voor een grote filmstudio. "We konden niet altijd doen waar we zin in hadden. Voor elke drie beslissingen die we namen, wonnen we er één en verloren we er twee."

"Gingen wij als twee lummels uit België nou echt zeggen hoe zij hun werk moesten doen?" Bilall Fallah

Fallah noemt een paar voorbeelden van de aanpassingen die ze deden. El Arbi: "Er waren eerst meerdere 'bad guys', daar hebben we één sterke vrouw van gemaakt. En we hebben het scenario iets realistischer geprobeerd te maken. Het blijft natuurlijk een Bad Boys-film, maar het moest ook weer geen Fast & Furious worden."

"Oorspronkelijk was er iets met radioactieve kogels bijvoorbeeld", gaat Fallah verder. "En een scène waarin Will Smith met z'n brommer ergens tegenaan rijdt, door de lucht vliegt en dan iets vastgrijpt om aan te blijven hangen. Dat geloof ik gewoon niet meer."

Andersom werd er intussen ook weleens tegengas gegeven. "Soms vonden wij weer dat iets goed genoeg was, terwijl Will er meer uit wilde halen", vertelt Fallah. De regisseur noemt de komische scène met een doorgesnoven accountant als voorbeeld. "Will kwam op dat idee, twee dagen voordat we de scène zouden gaan draaien. Hij bleef constant naar verbeteringen zoeken. Echt zot hoeveel energie die jongen heeft. En die scène kwam uiteindelijk in het begin van de trailer terecht."

'Wij hadden veel minder te verliezen dan de studio'

De afgelopen jaren lijken studio's steeds vaker relatief onbekende regisseurs op peperdure projecten te zetten. Van de nieuwe Jurassic World-delen tot King Kong en verschillende Marvel-films. Fallah geeft uitleg: "Aan de ene kant zijn ze constant op zoek naar talenten met nieuwe ideeën. Maar aan de andere kant is het ook gewoon goedkoper. Een ervaren regisseur die miljoenen vraagt, neemt meteen een grote hap uit het budget."

En wellicht dat studio's op deze manier ook hopen op gehoorzame filmmakers. "Dat is ook wel waar, denk ik", zegt Fallah. "In ons geval zal dat dan een beetje een teleurstelling zijn geweest, haha. Soms was er een verhit gesprek en zeiden ze dat we blij moesten zijn met de mooie kans die we met deze film kregen. Dat soort dingen wuifden we lekker weg. Wij hadden veel minder te verliezen dan zij."

Inmiddels lijkt het vierde deel van de Beverly Hills Cop-reeks binnen handbereik. "Netflix gaat hem maken en Jerry wil graag weer met ons werken", vertelt El Arbi. "We hebben Eddie Murphy er al een paar keer over gesproken. Die band zit wel goed."

De blockbusters lonken dus, maar intussen hebben de Vlaamse regisseurs hun hart niet volledig aan Hollywood verpand. El Arbi: "We willen ook kleinere producties blijven maken, in België of Nederland. Je kunt dan toch wat meer fouten maken en dingen proberen. Maar we kennen Miami nu door en door, dus we hopen ook daar nog terug te komen. Misschien voor Bad Boys 4."