Videoland heeft weer een aantal nieuwe series en films toegevoegd. Zo kun je vanaf nu seizoen 1 van Mr. Bean kijken en word je meegenomen in het spannende verhaal van Eagle Eye.

Series

Paddington Station 24/7 - seizoen 2

We krijgen een kijkje achter de schermen bij de mensen die in weer en wind, dag in dag uit, keihard werken op het Londense trein- en metrostation Paddington. In de eerste aflevering van deze documentaireserie zien we dat het personeel lastige beslissingen moet nemen door een winterse storm. Moeten ze het station voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog sluiten?

Mr. Bean - seizoen 1

Een klassieker. Rowan Atkinson is op zijn best in de rol van Mr. Bean. We zien hoe de Brit keer op keer weer in de grappigste situaties weet te belanden. Het seizoen bestaat uit veertien afleveringen.

De Kliniek - seizoen 1

De makers van deze realityserie volgen plastische chirurgen en cosmetische specialisten tijdens hun werk. Hoe ver gaat een arts voor het schoonheidsideaal van een ander?

Films

Circus Noël

Karo's ouders gaan scheiden waardoor ze besluit van huis weg te lopen. Haar circusvrienden Victor en Tonie van Circus Noël mogen onverwacht meedoen aan een belangrijk circusfestival. Karo reist met hen mee, maar dan gebeuren er onderweg mysterieuze dingen waardoor hun deelname aan het festival in gevaar komt. Zal het ze lukken om het circus te redden en hun vriendschap te behouden?

Eagle Eye

Jerry krijgt een telefoontje van een vreemde vrouw die hem opdrachten geeft. Als hij niet gehoorzaamt, zal zijn familie iets overkomen. Dan wordt hij bij Rachel gebracht, die ook in de macht is van deze vrouwelijke stem aan de andere kant van de telefoon. Wie is deze onbekende en wat wil ze dat Jerry en Rachel gaan doen?

The Junk Food Experiment (documentaire)

In deze documentaireserie zien we hoe zes bekende Britten zichzelf beschikbaar stellen als proefkonijnen en 21 dagen lang alleen maar junkfood eten. Arts Michael Mosley onderzoekt de invloed van het dieet op hun lichaam.