De Zuid-Koreaanse film Parasite heeft maandag als eerste niet-Engelstalige film de prijs voor beste film-ensemble gewonnen tijdens de uitreiking van de SAG Awards (Screen Actors Guild). Deze categorie wordt gezien als de belangrijkste van de prijzen die jaarlijks worden uitgereikt door de Amerikaanse vakbond voor acteurs.

De SAG Awards geven onderscheidingen voor acteerprestaties in zowel film- als televisieprogramma's. The Crown won in de categorie beste televisiedrama, waar The Marvelous Mrs. Maisel de prijs voor beste televisiecomedy in ontvangst nam.

Joaquin Phoenix een SAG-beeldje voor zijn hoofdrol in Joker. Renee Zellweger kreeg dezelfde onderscheiding voor haar hoofdrol in Judy, terwijl Robert de Niro een oeuvreprijs in ontvangst mocht nemen.

Brad Pitt en Jennifer Aniston wonnen beiden prijzen voor hun acteerprestaties in respectievelijk de film Once upon a time ... in Hollywood en het televiesiedrama The Morning Show. Michelle Williams won, bij haar zevende nominatie, met haar acteerprestatie in de biografische miniserie Fosse/Verdon voor het eerst een SAG Award.