Black Panther-regisseur Ryan Coogler is begonnen aan de verfilming van de strip Bitter Root, meldt NME zaterdag. Wanneer de film in de bioscopen te zien zal zijn, is niet bekendgemaakt.

Bitter Root gaat over een familie van monsterjagers in de New Yorkse wijk Harlem in de jaren twintig van de vorige eeuw. De familie Sangerye probeert de mensheid te beschermen tegen de dreiging van wezens met bovennatuurlijke krachten.

Eind 2018 kwamen de eerste delen van Bitter Root uit. De comicreeks werd genomineerd voor meerdere prijzen.

De Marvel-film Black Panther was met een opbrengst van ruim 1 miljard dollar de succesvolste film onder leiding van een zwarte regisseur.

Het vervolg op de film, over de strijd om de troon van het fictieve Afrikaanse land Wakanda, staat gepland op 6 mei 2022. Coogler neemt ook voor het tweede deel van Black Panther de regie op zich.