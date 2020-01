Netflix begint het nieuwe jaar meteen goed! Zo mag je je in januari verheugen op tal van nieuwe films en series. Specifiek voor deze week zijn dat bijvoorbeeld The Blacklist, Ares en Sex Education.

Series

The Blacklist: seizoen 6

Het zesde seizoen van The Blacklist is vanaf deze week beschikbaar op Netflix. Dat betekent dat Red eindelijk terug is! In dit seizoen lukt het deze Raymond 'Red' Reddington een stuk minder goed om zijn manipulatieve trucjes uit te voeren… De crimineel zit namelijk in de bak. Dat betekent echter niet dat de serie niet meer spannend is. Sterker nog: The Blacklist is en blijft een van de beste misdaadseries ooit!

Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez: seizoen 1

Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez vertelt het verhaal van de opkomst én de ondergang van Aaron Hernandez. Deze American Football-speler groeide al snel uit tot een superster. Kort nadat hij een contract ter waarde van veertig miljoen dollar tekende, nam het sportsprookje echter een gruwelijke wending. Ja, dit zou zomaar een van de beste true crime-documentaires op Netflix kunnen worden.

Grace and Frankie: seizoen 6

De vriendinnen op leeftijd zijn eindelijk terug op Netflix! Grace and Frankie is alweer toe aan zijn zesde seizoen. Een unieke prestatie voor een Netflix Original-serie. In 13 gloednieuwe afleveringen raken de onderneemsters weer verzeild in allerlei gekke avonturen… Ten minste, als hun ouderdomskwaaltjes dat toelaten.

Ares: seizoen 1

Het heeft even geduurd, maar de eerste Nederlandse Netflix Original-serie is een feit! De psychologische horrorserie Ares vertelt over de ambitieuze studenten Rosa en Jacob, die worden uitgenodigd door een schimmige sociëteit in het centrum van Amsterdam. Wil je goed voorbereid beginnen aan de serie? Lees dan vooral deze vijf feitjes eens door!

Sex Education: seizoen 2

De coming-of-age-serie Sex Education volgt de tiener Otis, die een beetje een lastige relatie heeft met seksualiteit. Ondanks zijn eigen issues wordt Otis echter de seksvraagbaak van de school... Sex Education is een enorm bingewaardige serie. Grote kans dus dat je al snel verlegen zit om een nieuwe serie... Gelukkig kun je in dat geval altijd terecht bij deze zeven series.

Films

Warcraft

Verfilmingen van games worden over het algemeen niet zo heel goed ontvangen... Toch is Warcraft zeker geen onaardige film! Terwijl een horde Orks de planeet Azeroth binnenvalt, staan er een paar helden op om het ware kwaad achter deze oorlog te stoppen. Onder hen Travis Fimmel, die natuurlijk bekendheid vergaarde als Ragnar Lothbrok in Vikings.

The Founder

The Founder vertelt het waargebeurde verhaal van Ray Kroc. Deze vertegenwoordiger gaat diners af om milkshakemachines te verkopen. De zaken gaan best goed, maar hij stoort zich aan de slome service van de restaurants. Het restaurantje McDonald’s heeft de zaken wel goed voor elkaar. Zodoende probeert Ray probeert de eigenaars ervan te overtuigen hun formule uit te breiden. Rara of hem dat lukt...

A Fall from Grace

Het leven lacht Grace Waters weer toe! Ze heeft na een rottige scheiding een nieuwe liefde ontmoet. Helaas blijkt hij niet goed voor Grace: hij verwoest haar leven en wellicht zelfs haar gezond verstand. Alhoewel Grace bekent haar man vermoord te hebben, is haar advocate sceptisch en vastberaden de waarheid te achterhalen!