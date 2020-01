Met Bad Boys For Life ging vrijdag het derde deel van de Bad Boys-filmreeks in première, maar Sony is volgens The Hollywood Reporter nu al bezig met het vierde deel.

De filmreeks met Will Smith en Martin Lawrence loopt al vanaf 1995. Chris Brenner, die ook het script schreef voor Bad Boys For Life, werkt inmiddels aan deel vier. Daarin zouden Smith en Lawrence opnieuw moeten opdraven.

Brenner is ook bezig met het schrijven van het script voor National Treasure 3 voor Disney. Die film wordt geproduceerd door Jerry Bruckheimer, die ook producer van Bad Boys For Life is.