Twee ex-echtgenotes van Bernard Garrett senior, de hoofdpersoon in The Banker, proberen Apple ertoe te bewegen de film definitief niet uit te brengen. Ze zijn het niet eens met het besluit om de film in maart in première te laten gaan op het streamingplatform Apple TV+.

Linda Garrett en Kathy Ussery Garrett waren in respectievelijk de jaren zestig en negentig getrouwd met Bernard Garrett senior en komen zelf niet voor in The Banker. Zij zeggen echter dat de film feitelijk niet klopt en daarom niet moet worden uitgebracht.

"Het verhaal is gestolen, gemanipuleerd en verdraaid en daarmee pijnlijk voor de familie", aldus de advocaat van de twee vrouwen. Eerder was er al ophef over de film vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik door co-producer Bernard Garrett junior.

The Banker is de eerste originele film van Apple en werd zelfs al genoemd als mogelijke kanshebber op een Oscar. De film zou 6 december op de nieuwe streamingdienst van Apple verschijnen. Die dag kwamen echter beschuldigingen aan het adres van Garretts zoon, Bernard junior, naar buiten.

Hij was aanvankelijk als co-producer aan de film verbonden en zou in de jaren zeventig twee halfzusjes seksueel misbruikt hebben. Apple besloot daarop om de release voor onbepaalde tijd uit te stellen. Garrett (64) ontkent de beschuldigingen van zijn halfzussen.

Garrett junior is geschrapt als co-producer en deelt niet mee in winst

Apple liet donderdag weten dat het na onderzoek en ampel beraad heeft besloten om de film op 6 maart in première te laten gaan in de bioscoop en twee weken later op Apple TV+. Garrett junior is geschrapt als co-producer en zal niet meedelen in de winst.

Apple zei verder dat het niet weet wat er waar is van de beschuldigingen van seksueel misbruik. "Maar onze gedachten gaan uit naar iedereen die heeft geleden." Over de kritiek van de twee ex-vrouwen zegt het bedrijf: "De film is gebaseerd op het verhaal van Bernard Garrett senior zelf. Wij staan achter het eindresultaat en de positieve boodschap die de film in zich heeft."

In The Banker spelen Anthony Mackie en Samuel L. Jackson twee zakenmannen, onder wie Garrett senior, die proberen zwarte Amerikanen te helpen bij het nastreven van de American dream. Ze trainen een witte man (gespeeld door Nicholas Hoult) om als gezicht van hun bedrijf op te treden.