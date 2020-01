Disney+ gaat een tweede seizoen van de The World According to Jeff Goldblum maken, meldt The Hollywood Reporter. In de documentaireserie onderzoekt de acteur de geschiedenis van alledaagse voorwerpen en producten, van ijs tot sneakers.

Het nieuws over het tweede seizoen komt een week voordat de laatste aflevering van het eerste seizoen beschikbaar komt. De documentaireserie is de eerste National Geographic-original die op Disney+ te zien is.

Ook het tweede seizoen bestaat uit tien afleveringen. Een releasedatum is nog niet bekend.