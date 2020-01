De Amerikaanse acteur en komiek Hank Azaria stopt met het inspreken van de stem van Apu Nahasapeemapetilon in The Simpsons, door controverse rondom het karakter. Dit zegt de acteur in een interview met Slashfilm.

Apu Nahasapeemapetilon is een terugkerend karakter in de populaire animatieserie en is een Indiase immigrant die een supermarkt runt in het fictieve plaatsje Springfield. Het karakter wordt er al langere tijd van beticht racistisch te zijn.

In 2017 bracht Hari Kondabolu de documentaire The Problem with Apu uit. Daarin getuigen bekende Amerikanen van Indiase afkomst dat ze het personage te stereotiep vinden en als racisme ervaren.

In 2018 zei Azaria in de Amerikaanse talkshow Late Show al dat hij het niet erg zou vinden om te stoppen met de stem van het karakter, of om met de makers van de show te kijken naar hoe het karakter op een andere manier zou zijn in te vullen.

De 55-jarige acteur zegt er met de maker van de show, 20th Century Fox TV, samen over besloten te hebben en het voor nu de beste oplossing te vinden om volledig te stoppen met het karakter.

The Simpsons is een Amerikaanse animatieserie bedacht door Matt Groening. De televisieserie heeft sinds haar debuut in 1989 vele prijzen gewonnen, waaronder Emmy Awards en een Peabody Award.