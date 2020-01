Aart Staartjes, die afgelopen zondag overleed aan de verwondingen die hij opliep bij een verkeersongeluk, is vrijdag in besloten kring begraven. Meerdere oud-collega's van de acteur waren bij de uitvaart aanwezig, onder wie Wieteke van Dort en Theo Maassen, met wie Staartjes in respectievelijk Het Klokhuis en de serie Waltz speelde.

Ook Michiel Kerbosch, met wie Staartjes bij de sinterklaasintocht te zien was, en Sesamstraat-collega Frank Groothof waren aanwezig bij de uitvaart. De begrafenis vond plaats in het Friese plaatsje Dronrijp, waar Staartjes woonde.

Er zijn meerdere herdenkingsplaatsen voor Staartjes in het leven geroepen. Zo kunnen mensen in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum condoleances en herinneringen achterlaten in een speciaal gedenkboek.

In de bibliotheek van Dronrijp was een condoleanceregister voor Staartjes geopend. Personen die het register wilden tekenen of bloemen neer wilden leggen, kregen daar eerder deze week de gelegenheid voor.

Vrijdag wordt tussen 17.00 en 20.00 uur een Sesamstraat-marathon uitgezonden op het themakanaal van Zapp. Tijdens deze uitzending worden afleveringen vertoond waarin Staartjes een prominente rol had.

Staartjes vooral bekend als Meneer Aart

Staartjes overleed afgelopen zondag in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij vrijdag opliep bij een verkeersongeluk. De 81-jarige acteur botste in Leeuwarden met zijn brommobiel tegen een auto.

Staartjes was acteur, regisseur, presentator, schrijver en documentairemaker. Hij was vooral bekend als de wat norse Meneer Aart, de rol die hij sinds 1984 speelde in het kinderprogramma Sesamstraat.