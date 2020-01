De moeder van Robert Downey Jr. was erg bezorgd om haar zoon toen hij in de film Tropic Thunder geschminkt werd als zwarte persoon, zo vertelt de acteur in de Joe Rogan Podcast.

"Ze was geschokt", zegt de Amerikaanse acteur. "'Bobby, ik zeg het je, ik heb hier een zeer slecht gevoel over.' Ik zei: 'Ja, ik ook.'"

Ook Downeys echtgenote schrok erg van zijn rol toen ze het script las. "'Dit is zo ontzettend fout', zei ze schaterlachend. 'Maar het is zo waar. Als je dit goed doet en van die door zichzelf geobsedeerde acteurs helden maakt, dan wordt het mooi.'"

In de door Ben Stiller geregisseerde satirische actiekomedie uit 2008 speelt Downey Jr. het personage Kirk Lazarus, een witte acteur uit Australië. Met behulp van een operatie laat Lazarus zijn huidskleur van licht naar donker veranderen, zodat hij de Afro-Amerikaanse sergeant Lincoln Osiris kan vertolken.

De visagie van Downey Jr. in de film komt overeen met de blackface-visagie die sinds de negentiende eeuw in theaters en films wordt toegepast wanneer witte acteurs een karikaturale versie van donkere mensen willen neerzetten.

'Ik dacht: dit is een vreselijk slecht idee'

Volgens Downey Jr. had Sean Penn de rol van Lazarus afgewezen. "Dat was waarschijnlijk wel slim van hem. Ik zag het wel zitten om Tropic Thunder op te nemen na Iron Man, tot ik dacht: dit is een vreselijk slecht idee. Maar ik herpakte me en sprak mezelf toe: dit is je kans om een zomer lang als zwarte persoon door het leven te gaan. Daarnaast kon ik uiting geven aan de achterlijke hypocrisie van acteurs en de dingen waarmee ze soms denken weg te komen."

De 54-jarige Avengers-acteur zegt dat 90 procent van zijn zwarte vrienden de film hilarisch vond, maar betwijfelt of Tropic Thunder vandaag de dag nog gemaakt zou kunnen worden. "Soms moet je gewoon toegeven dat je het verknald hebt. Maar Tropic Thunder ging er juist om hoe fout het dragen van blackface is."

"Na het opnemen van de film was ik er trots op dat ik specialeffectsmake-up droeg - vergeet de term blackface even - iedere draaidag opnieuw. Het was een zware klus en ik wilde die zo goed en zo eerlijk mogelijk volbrengen."