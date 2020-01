Lisa Smit, die vanaf vrijdag te zien is in de nieuwe Netflix-serie Ares, vindt dat Nederland goed op de kaart wordt gezet in de serie.

Ares is de eerste volledig Nederlandse serie die door Netflix is geproduceerd en zal over de hele wereld te zien zijn. De Nederlandse acteurs spraken zelf hun stemmen in voor de Engelse nasynchronisatie.

In de eerste aflevering is onder meer het Rijksmuseum te zien. "Voor ons voelt het misschien al bijna cliché, maar voor iemand uit Peru of waar dan ook is dat denk ik wel leuk om te zien", zegt de 26-jarige Smit tegen NU.nl.

Smit, die eerder te zien was in onder meer de serie Dokter Deen en de Duitse film Quellen des Lebens, denkt dat ook andere typisch Nederlandse series interessant kunnen zijn voor Netflix-kijkers wereldwijd.

"Ik speelde laatst in Baantjer: Het Begin. Dat is echt heel erg Amsterdams, maar dat werd ook internationaal geprezen. Ik vind dat erg positief, ik zou ook graag in het buitenland werken."

Een scène uit Ares die zich afspeelt bij De Nachtwacht in het Rijksmuseum. (Foto: Pim Hendriksen)