De plannen voor een derde seizoen van Netflix-serie Mindhunter worden op de lange baan geschoven. TV Line meldt dat de contracten van de acteurs zijn ontbonden zodat ze op zoek kunnen gaan naar andere klussen.

De reden voor het voorlopige uitstel van een nieuw seizoen is het drukke werkschema van producent David Fincher. "David richt zich nu op het regisseren van zijn eerste Netflix-film Mank en het maken van het tweede seizoen van Love, Death & Robots", laat Netflix in een reactie weten aan TV Line.

De hoop op een nieuw seizoen van Mindhunter is echter nog niet opgegeven. "Misschien werkt hij in de toekomst weer aan Mindhunter, maar voor nu leek het ons niet eerlijk naar de acteurs toe om hen te belemmeren bij het zoeken naar ander werk terwijl Fincher wel met andere projecten is begonnen."

In de psychologische thriller Mindhunter, waarvan het tweede seizoen afgelopen augustus verscheen, gaan FBI-agenten Holden Ford (Jonathan Groff) en Bill Tench (Holt McCallany) samen met psycholoog Wendy Carr (Anna Torv) in gesprek met seriemoordenaars om hun manier van denken beter te kunnen begrijpen. Ze hopen zo een nieuw licht te schijnen op onopgeloste moordzaken.