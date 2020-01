Zolang Barbara Broccoli de films van James Bond produceert zal de hoofdrol niet worden vertolkt door een vrouw, dat zegt de producent in een interview met Variety.

Later dit jaar komt de nieuwste film in de James Bond-serie, met de titel No Time To Die, uit. Het wordt de laatste film in de serie met Daniel Craig in de hoofdrol.

Craig nam vier keer eerder de rol van de Britse geheim agent op zich. De eerste keer was in Casino Royal uit 2006.

Broccoli geeft aan dat ze op zoek is naar een opvolger en dat deze iedere huidskleur mag hebben. Wel staat vast dat de opvolger van Craig geen vrouw zal zijn.

"Ik denk dat we nieuwe personages voor vrouwen moeten creëren - sterke vrouwelijke personages. Ik vind het niet interessant om een vrouw de rol van een man te laten spelen. Vrouwen zijn veel interessanter dan dat", verklaart Broccoli.

Ze produceert de James Bond-films sinds de jaren negentig samen met haar broer Michael G. Wilson.

No Time To Die draait vanaf april in de bioscoop.