Voor filmproducente Barbara Broccoli, verantwoordelijk voor de James Bond-filmreeks, is het geen optie om de hoofdrol door een vrouw te laten vertolken. Tegen Variety zegt ze dat Bond elke huidskleur kan hebben, maar een mannelijk personage blijft.

"Ik ben van mening dat we nieuwe personages voor vrouwen moeten creëren, sterke vrouwelijke personages. Ik vind het niet interessant om een vrouw de rol van een man te laten spelen. Vrouwen zijn veel interessanter dan dat", verklaart Broccoli.

Broccoli produceert de James Bond-films al sinds de jaren negentig. Ze doet dit samen met haar broer Michael G. Wilson. Ze nam het stokje over van haar vader Albert, die aan de wieg stond van de Bond-filmreeks.

Acteur Daniel Craig, die de rol van de geheim agent sinds de film Casino Royale uit 2006 vertolkt, kondigde onlangs aan te stoppen met de franchise. No Time To Die, de nieuwe film die in april verschijnt, wordt zijn laatste. Hij was daarnaast ook te zien in Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) en Spectre (2015).

Eerder deze week werd bekend dat Billie Eilish het thema van No Time To Die gaat vertolken. Ze schreef samen met haar broer Finneas een lied voor de film. Hans Zimmer tekent voor de instrumentale soundtrack.