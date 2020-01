De allereerste Rutger Hauer Award zal tijdens Shortcutz Amsterdam worden uitgereikt aan regisseur Paul Verhoeven, maakt het filmfestival woensdag bekend.

De Rutger Hauer Award is in het leven geroepen om de in 2019 overleden acteur Rutger Hauer te eren. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt aan een persoon of instelling die door jonge filmmakers als inspiratiebron wordt gezien.

Paul Verhoeven werkte tijdens zijn lange carrière veelvuldig samen met Hauer. Dat begon in 1969 bij de door Verhoeven geregisseerde televisieserie Floris, waarin Hauer de hoofdrol speelde. Ook speelde Hauer in een aantal van Verhoevens grootste filmhits, waaronder Soldaat van Oranje en Turks Fruit.

De prijs zal op 19 januari uitgereikt worden door Hauers weduwe Ineke Hauer-Ten Cate. Dat doet ze tijdens een evenement in het Eye Filmmuseum in Amsterdam.