Tyler Perry heeft zijn nieuwe thriller A Fall from Grace gemaakt in vijf dagen. De film verschijnt vrijdag op de streamingdienst Netflix.

Perry wilde met de snelle totstandkoming van de film een signaal afgeven, zegt hij in gesprek met The Hollywood Reporter.

"In Hollywood hebben ze dikwijls zeven dagen nodig om een enkele aflevering van een primetimedramaserie op te nemen. Wij maken er twee binnen zes of zeven dagen. Ik werk met een filmcrew die keer op keer het onmogelijke waarmaakt", aldus Perry.

Acteur Matthew Law, die in de film een van de hoofdrollen speelt, vult aan dat donkere filmmakers met het vooroordeel kampen dat hun producties langzaam tot stand komen. "Men zegt dat ze tweederangs en beneden peil zijn. Maar als je deel uit mag maken van deze productie, die er een van wereldformaat is, dan voelt dat als een beloning."

De vijftigjarige Perry, die naast producent ook regisseur en acteur is, bezit sinds 2006 een eigen filmstudio op een groot landgoed in Atlanta. Daar komen ook bijna alle producties tot stand.

In A Fall from Grace volgt de kijker een vrouw die haar echtgenoot vermoord lijkt te hebben. Maar haar advocaat vermoedt dat er een samenzwering achter zit. Perry schreef het script enkele jaren geleden. Het is de eerste film die Perry in zijn nieuwe samenwerking met Netflix heeft gemaakt.