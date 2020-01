Regisseur Spike Lee is de eerste zwarte juryvoorzitter ooit op het filmfestival Cannes. Dit maakte de organisatie dinsdag bekend.

De regisseur van The Malcolm X (1992) en Do the Right Thing (1989) zegt 'geschokt, blij, verrast en trots' te zijn. "Ik ben vereerd dat ik de eerste persoon van de Afrikaanse diaspora uit de VS ben die benoemd wordt tot juryvoorzitter van het filmfestival in Cannes", aldus de 62-jarige Lee in een verklaring.



Hij is met zeven films op het festivals in première geweest, zoals BlacKkKlansman (2018). Met die film won hij vorig jaar het beeldje voor het beste bewerkte scenario. Dit was zijn eerste Oscar ooit.



In 2016 weigerde hij bij de uitreikingen van de Oscars te zijn omdat hij de awardshow te wit vond. "Hoe is het mogelijk dat voor het tweede jaar op rij alle twintig genomineerden in de categorieën voor acteurs wit zijn?", schreef hij toen op Instagram.