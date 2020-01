Billie Eilish is officieel bevestigd als de artiest die dit jaar het themanummer gaat maken voor de nieuwe Bond-film No Time To Die. De achttienjarige zangeres is hiermee de jongste artiest ooit die het liedje schrijft en zingt voor de filmreeks.

De zangeres, die in 2019 wereldwijd doorbrak met het nummer bad guy, heeft het nummer samen met haar broer Finneas O'Connell geschreven.

"Het is bizar om hier deel van uit te mogen maken", laat Eilish weten in een eerste reactie. "Om een themaliedje te mogen schrijven voor een film die onderdeel is van zo'n legendarische reeks, is een ontzettend grote eer. James Bond is de coolste filmreeks die ooit is gemaakt. Ik ben nog steeds in shock."

O'Connell laat weten dat het altijd een jeugddroom van hem en zijn zus is geweest om een Bond-nummer te mogen maken en noemt de themaliedjes Goldfinger en Live and Let Die als "iconische" voorbeelden.

"Hun creatieve integriteit en talent zijn ongeëvenaard", zegt No Time To Die-regisseur Cary Joji Fukunaga over de keuze voor het duo. "Ik kan niet wachten tot het publiek hoort wat ze hebben gemaakt."

Eilish maakt kans op zes Grammy Awards

Eerder gingen onder anderen Alicia Keys, Adele en Sam Smith Eilish voor. Wanneer het nummer voor het eerst te horen zal zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Eerder werd dinsdag onthuld dat Hans Zimmer de instrumentale soundtrack van de 25e Bond-film gaat componeren.

Eilish is een van de grote kanshebbers bij de uitreiking van de komende Grammy Awards. Ze is genomineerd voor onder meer de prijs voor het beste album (voor haar debuutplaat When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), het beste lied (bad guy) en de beste nieuwe artiest. Ze is in totaal zes keer genomineerd.

Nieuwe film komt 2 april uit

Het nieuwe deel van James Bond is vanaf 2 april te zien in de bioscoop. Het is de laatste film waarin acteur Daniel Craig te zien zal zijn in de rol van de beroemde geheim agent.

Rami Malek (Bohemian Rhapsody) zal de rol van schurk op zich nemen. Léa Seydoux speelt opnieuw de rol van Madeleine Swann en Ralph Fiennes keert eveneens terug als zijn personage M. De Cubaanse actrice Ana de Armas (Knives Out) zal te zien zijn als de nieuwe Bondgirl.

In No Time to Die is Bond met pensioen en geniet hij van een rustig leven op Jamaica. Dit is echter maar van korte duur; zijn oude vriend Felix Leiter van de CIA duikt op om hem om hulp te vragen. '007' moet een gekidnapte wetenschapper redden, maar dat blijkt moeilijker dan verwacht.