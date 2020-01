Netflix heeft bevestigd dat er een derde seizoen komt van de serie You met tien afleveringen. Een exacte datum is nog onbekend.

De hoofdrolspeler Penn Badgley is in het nieuwe seizoen weer te zien, samen met de actrice Victoria Pedretti. Zij was ook te zien in het tweede seizoen.

Op Tweede Kerstdag van het afgelopen jaar verscheen het tweede seizoen op Netflix. Het nieuws dat er een derde seizoen komt, verschijnt drie weken na de komst van het tweede seizoen op de streamingsdienst.



In de serie speelt de 33-jarige Badgley een stalker, genaamd Joe Goldberg. In het eerste seizoen ontwikkelt Goldberg een ongezonde obsessie voor een van zijn klanten, gespeeld door Elizabeth Lail, en begint hij haar te stalken. Ook in het tweede seizoen ontwikkelt hij een obsessie voor een vrouw, gespeeld door Pedretti.

Het verhaal van het eerste seizoen is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van auteur Caroline Kepnes. Het tweede seizoen wordt losjes gebaseerd op Kepnes' vervolgroman, Hidden Bodies.



Het eerste seizoen van You werd geproduceerd door Lifetime. Het tweede seizoen verscheen exclusief op Netflix. Ook het derde seizoen verschijnt exclusief op de streamingdienst.